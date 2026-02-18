Реальный курс рубля вырос с начала года

ЦБ: Реальный эффективный курс рубля вырос к доллару в январе на 2,8 %

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос в январе по сравнению с декабрьскими уровнями на 1,9 процента. Об этом стало известно из опубликованных Банком России данных.

При этом к доллару рубль вырос в начале года на 2,8 процента, а к евро — на 2,3 процента.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. По итогам 11 месяцев прошлого года показатель рос на 25,2 процента (к доллару — на 29,8 процента). Сейчас рост к уровням курса января 2025-го ускорился до показателя 26,9 процента в целом и 34,2 процента — к доллару.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 19 февраля, упал в среду на 59 копеек, до 76,15 рубля. Евро снизился на 60 копеек, до 90,27 рубля.