Экономика
17:32, 12 декабря 2025Экономика

Курс рубля вырос в 2025 году к доллару почти на треть

ЦБ: Реальный эффективный курс рубля снизился в ноябре на 0,8 %
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции вырос в ноябре на 0,8 процента, а с начала года прибавил 25,2 процента. Об этом стало известно из опубликованных Банком России данных.

К доллару по информации за январь-ноябрь рубль вырос почти на треть, поднявшись на 29,8 процента. При этом в прошлом месяце рост составил 1 процент.

Таким образом, осенью российская валюта в целом продолжила укрепляться. По итогам января-сентября ее реальный эффективный курс рос на 21,2 процента, в том числе к доллару — на 25,1 процента.

На уходящей неделе курс доллара в РФ стал расти на фоне ситуации на рынках, сезонного фактора и под влиянием решений регулятора. Банк России установил на 12 декабря официальный курс доллара на уровне 79,34 рубля.

