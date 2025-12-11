Курс доллара вырос почти на полтора рубля

Официальный курс доллара вырос до 79,34 рубля

Банк России установил на 12 декабря официальный курс доллара на уровне 79,34 рубля, что почти на полтора рубля больше вчерашних 77,9. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Евро также значительно подорожал. ЦБ поднял его курс на 1,56 рубля, до 92,94. Китайский юань прибавил 22 копейки, 11,19 рубля.

Как пишет Reuters, рубль в четверг достиг трехнедельного минимума на фоне сокращения потоков на продажу экспортной выручки в промежутке между налоговыми выплатами, а также «с оглядкой на падение нефти и отсутствие позитивных геополитических сигналов».

«Предложение иностранной валюты может сокращаться из-за низких цен на нефть и возросшего дисконта в стоимости российских нефтяных поставок за рубеж», — комментирует, в свою очередь, эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин. По его словам, спрос на валюту, наоборот, способен увеличиваться за счет влияния сезонного фактора и принятых Банком России решений.

Если не произойдет обострения внешнеполитической ситуации и новых санкций, до конца 2025 года курс останется в диапазоне 78-84 рублей, ранее рассказал «Ленте.ру» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.