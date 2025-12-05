Банк России снимет ограничения на вывод средств из страны

Банк России сообщил о снятии с 8 декабря ограничений на перевод средств за рубеж

На фоне резкого укрепления курса рубля Центробанк объявил о снятии с 8 декабря всех ограничений на перевод средств из страны для граждан России и дружественных государств. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

Лимиты, которые должны были действовать до 31 марта 2026 года, снимаются на полгода, до 7 июня. В Банке России объяснили такое решение стабильной ситуацией на валютном рынке.

Вместе с тем для физических лиц — нерезидентов недружественных стран действующие ограничения на вывод средств из России сохраняются. Те из них, кто работает в России, могут переводить за рубеж средства в размере своей заработной платы. Для всех остальных, а также юридических лиц из недружественных государств (если только последние не находятся под контролем российских лиц) сохраняется полный запрет.

Отдельно указано, что ограничения не распространяются на операции по выводу денежных средств иностранными инвесторами, которые вкладываются в российский финансовый рынок, со счетов типа «Ин».

Накануне, 4 декабря, Банк России впервые более чем за два с половиной года опустил курс доллара ниже 77 рублей, до 76, рубля. Евро подешевел до 89,9 рубля, а юань — до 10,85 рубля.

Власти и бизнес неоднократно указывали, что крепкий рубль остается угрозой для доходов бюджета и создает проблемы для экспортеров, которые сталкиваются с убытками. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин указывал, что компании хотели бы видеть доллар на уровне 90-95 рублей.

Снятие запретов на вывод средств должно поспособствовать ослаблению рубля за счет повышения интереса к покупкам валюты, однако неизвестно, сможет ли такое решение переломить тенденцию.