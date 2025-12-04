В России продолжили падать курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 5 декабря понижен до 76,97 рубля

Банк России продолжил курс на снижение котировок доллара, евро и юаня. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Стоимость доллара на 5 декабря 2025 года составила 76,9708 рубля, а евро — 89,9011 рубля. Что касается курса китайской валюты, то она понижена с 10,9762 до 10,8487 рубля.

На 4 декабря доллар стоил 77,9556, а евро — 90,5903 рубля.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин ранее предупредил россиян, что в 2026 году колебания курса российской валюты могут стать более резкими.

В свою очередь, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что в России привлекательным для бизнеса является курс 90-95 рублей за доллар.

Некоторые эксперты прогнозируют, что тренд на укрепление рубля продолжится. Одним из факторов этого станет высокая ключевая ставка, которая обеспечит сохранение привлекательности рублевых активов.