Россиян призвали готовиться к резким скачкам курса рубля

Аналитик Бахтин: Колебания курса рубля могут стать более резкими в 2026 году

Колебания курса рубля могут стать более резкими в 2026 году. Об этом россиян предупредил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Его слова приводит «Газета.Ru»,

В случае заключения мирной сделки по Украине, отметил аналитик, санкционное давление на российский экспорт может заметно ослабнуть, что рискует стать фактором снижения мировых цен на нефть. При таком раскладе среднегодовая стоимость сырья может упасть до 50 долларов за баррель.

Все это в конечном счете рискует привести к краткосрочным резким скачкам курса рубля, добавил эксперт. «Волатильность курса рубля при изменении санкционного режима в любом случае будет периодически возрастать», — резюмировал Бахтин.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов также заявлял о проблеме большой волатильности российской валюты. Он назвал «безумными» качели курса национальной валюты. На этом фоне, подчеркнул Пьянов, официальный курс рубля, публикуемый руководством Центробанка (ЦБ), все чаще воспринимается участниками рынка в качестве ненадежного. О том, что нынешние котировки рубля являются излишне крепкими и вредными для бюджета и экспортеров, заявлял и глава банка Андрей Костин. Более оптимальным коридором он назвал диапазон 90-100+ рублей за доллар.

