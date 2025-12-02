Реклама

09:36, 2 декабря 2025

В России пожаловались на безумные качели курса рубля

Первый зампред ВТБ Пьянов: Нынешний курс рубля не отражает реальность
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

За последние 15 лет российский бизнес не испытывал такой широкой уверенности в том, что нынешний курс рубля не отражает реальность. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, его слова приводит РБК.

В подготовленной им пьесе «Инфляция, или Сон в зимнюю ночь» топ-менеджер одного из крупнейших по объему рыночной капитализации российских банков использовал метафору «безумные качели» для описания изменений курса рубля. В результате, отметил Пьянов, официальный курс рубля, публикуемый руководством Центробанка (ЦБ), все чаще воспринимается участниками рынка в качестве ненадежного.

Нынешнее состояние курса российской валюты зампред банка счел излишне волатильным. «Курс наш — безумные качели: то семьдесят, то сто при нефти сорок. Неактуальны ваши прошлые модели, узрите берега — спадет с рубля весь морок», — констатировал Пьянов в стихотворной форме.

Российским финансовым властям, по мнению топ-менеджера банка, следовало бы признать серьезную проблему курсообразования рубля. Ключевые торговые партнеры РФ в лице Индии и Китая поддерживают либо фиксированный валютный курс, либо курс с сильным контролем. Нынешнюю же модель плавающего курса, которую используют в России, он назвал теряющей актуальность. Вместо нее целесообразнее было бы рассмотреть плавающий валютный коридор, считает Пьянов.

