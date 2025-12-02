Реклама

Экономика
15:27, 2 декабря 2025Экономика

Назван привлекательный для бизнеса курс рубля

Шохин: Привлекательным для бизнеса в России является курс 90-95 рублей за доллар
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Привлекательным для бизнеса в России является курс 90-95 рублей за доллар. Такие параметры национальной валюты назвал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его цитирует ТАСС.

В кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» эксперт заявил, что для предпринимателей подошел бы курс рубля в 90-95 за доллар и уровень ключевой ставки в 10-12 процентов.

«[Ключевая] ставка на уровне 10-12 процентов и курс на уровне, скажем, 90-95 [рублей за доллар] были бы с точки зрения многих участников экономической жизни, акторов экономических (...) более привлекательными», — пояснил Шохин.

По словам представителя бизнеса, до конца года Центробанк может смягчить денежно-кредитную политику (ДКП) еще «чуть-чуть». Заключительное заседание совета директоров в 2025-м пройдет 19 декабря. Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 16,5 процента годовых.

Ранее зампредседателя ВТБ Дмитрий Пьянов описал колебания курса рубля метафорой «безумные качели». Как заявил топ-менеджер, официальный курс рубля, публикуемый регулятором, все чаще воспринимается участниками рынка в качестве ненадежного.

