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18:31, 10 июня 2026Спорт

Владельцы футбольной команды поставили 1,1 миллиона долларов на ее вылет из Ла Лиги

Владельцы «Осасуны» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет команды из Ла Лиги
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent West / Reuters

Владельцы футбольной команды «Осасуна» поставили 1,1 миллиона долларов на вылет команды из Ла Лиги по окончанию сезона-2025/2026. Об этом сообщает Marca.

В клубе заявили, что оформили страховку от понижения в классе у компании Howden. Полис обошелся команде в 1,3 миллиона евро. Отмечается, что возможная выплата в случае вылета в Сегунду могла достигнуть 6 миллионов евро.

Для хеджирования финансовых рисков клуб также сделал ставку на бирже прогнозов — 1,1 миллиона долларов на то, что «Осасуна» окажется в Сегунде. Владельцы команды подчеркнули, что руководство Ла Лиги было в курсе всех деталей сделки.

В последнем туре «Осасуна» проиграла «Хетафе» на выезде со счетом 0:1, однако осталась в Ла Лиге. «Жирона» не сумела обыграть «Эльче» (встреча завершилась со счетом 1:1), и этого оказалось достаточно для сохранения места в высшем дивизионе чемпионата Испании.

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