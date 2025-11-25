Экономика
06:04, 26 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Описано будущее доллара до конца года

Экономист Щербаченко спрогнозировал доллар по 78-84 рубля до конца года
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

С начала 2025 года доллар ослабел более чем на 23 рубля, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. В беседе с «Лентой.ру» он описал будущее американской валюты до конца года.

Одним из факторов, влияющих на курс, остается высокая ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) России, которая составляет 16,5 процента, указал экономист. Этот уровень продолжает поддерживать рубль, делая рублевые активы привлекательными, отметил он. Однако на очередном заседании совета директоров в декабре регулятор может снизить показатель до 16 или 15,5 процента, полагает Щербаченко. Тем не менее, резких колебаний доллара в ответ на это решение ожидать не стоит, полагает собеседник «Ленты.ру».

«Курс доллара также зависит от других факторов, таких как цена на нефть, геополитическая ситуация, объем экспортных поступлений и действия ЦБ на валютном рынке. Если не произойдет обострения внешнеполитической ситуации и новых санкций, до конца 2025 года курс останется в диапазоне 78-84 рублей. Это оптимистичный прогноз, пессимистичный составляет 85-89 рублей», — поделился экономист.

24 ноября официальный курс доллара, установленный ЦБ, составил 78,92 рубля, евро — 91,37 рубля.

Ранее руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман спрогнозировал, что российская валюта до декабря сохранит повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Это значит, что в таком случае доллар будет держаться на уровне 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

