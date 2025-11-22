Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:30, 22 ноября 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

Аналитик Шнейдерман спрогнозировал умеренное укрепление рубля зимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что рубль сломал традицию и в последнем квартале года выглядит уверенно. Об этом он сообщил агентству «Прайм».

Шнейдерман объяснил, что падение доллара связано с геополитикой, продажами валюты, а также с жестким курсом Банка России по ставке. Он полагает, что до декабря российская валюта сохранит повышенную волатильность вокруг текущих уровней. Это значит, что в таком случае доллар будет держаться на уровне 77-82 рубля, евро — 88-94, юань — 10,7-11,3.

«К зиме ждем вилку сценариев: у рубля есть пространство для умеренного укрепления, но фундаментальные риски по-прежнему не позволяют исключать возврат доллара в зону 80+ рублей при неблагоприятном развитии событий», — спрогнозировал аналитик.

В пятницу, 21 ноября, курс доллара впервые с конца октября опустился на внебиржевых торгах ниже 79 рублей. Евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

    Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

    Еще один российский аэропорт ограничил полеты

    Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

    Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

    Над российским городом прогремели взрывы

    В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

    Аналитик рассказал о борьбе на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости