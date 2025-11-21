Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:48, 21 ноября 2025Экономика

Рубль резко укрепился к доллару и евро

Курс евро впервые с июля упал ниже 91 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Курс евро упал ниже 91 рубля впервые с середины июля. К моменту написания материала показатель достигал на внебиржевых торгах 90,73 рубля, теряя 1,67 процента.

Доллар в пятницу также резко снижается, опустившись ниже 79 рублей. Резкое укрепление российской валюты связывают не только с геополитическим оптимизмом на фоне данных о возможном урегулировании украинского конфликта, но и с продажей валюты экспортерами перед налоговым периодом.

Как отмечает эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер, сезонные тенденции валютного курса в этом ноябре пока не подтверждаются — обычно доллар растет в 70 процентах случаев, а пока с начала месяца он в минусе. Причина более сильного завала курса евро к рублю кроется в динамике европейской валюты относительно американской, пишет он, напоминая, что на рынке РФ «давно нет нерезидентов-спекулянтов, отыгрывавших ранее колебания курса нефти» и «курс рубля ориентируется на фактические объемы притока от экспорта и оттока под импорт».

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 21 ноября, составляют 80,73 и 92,6 рубля соответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «На колу висит мочало». Российские военкоры обсуждают новый мирный план по Украине и реакцию Киева. На что они обращают внимание?

    Военкор заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий

    Италия усомнилась в необходимости помощи Украине оружием из-за плана США

    Трамп и Зеленский созвонятся

    Мощный взрыв грузовика в Подмосковье сняли на видео

    В МИД оценили прогнозы тарологов и ведьм о сроках завершения конфликта на Украине

    На Украине назвали главную опасность для Зеленского в коррупционном скандале

    В США заявили о связи американского мирного плана и коррупционного скандала на Украине

    43-летняя Наталья Водянова в ультракоротком платье посетила выставку

    Россиянка упала в погреб и едва не погибла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости