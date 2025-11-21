Курс доллара упал ниже 79 рублей

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с конца октября

Курс доллара в пятницу, 21 ноября, впервые с конца октября опустился на внебиржевых торгах ниже 79 рублей, достигая к моменту написания материала 78,71 рубля. О таком курсе свидетельствуют данные Investing.

Рост курса нацвалюты, как и наблюдавшееся в последние дни укрепление котировок российских компаний, связывают с надеждами на продвижение плана по урегулированию украинского конфликта, частью которого, согласно публикациям СМИ, является постепенное снятие санкций с РФ.

При этом, как отмечает Reuters, безотносительно ожиданий от геополитики, поддержкой рублю могут выступать «реальные денежные потоки: валютные интервенции Центробанка и продажи экспортной выручки к проходящим через неделю налоговым выплатам».

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 21 ноября составляет 80,73 рубля.