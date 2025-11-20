Экономика
18:20, 20 ноября 2025Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 21 ноября составил 80,73 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Банк России понизил курсы доллара, евро и юаня на 21 ноября. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, стоимость американской валюты установлена на отметке 80,7321 рубля, а евро — 92,6047 рубля. Что касается курса юаня, то его опустили до 11,2795 рубля.

На 20 ноября котировки доллара, евро и юаня составляли: 80,9448, 93,7804 и 11,3434 рубля соответственно.

Ранее массовую скупку валюты россиянами в октябре объяснили снижением ставок по депозитам. Еще одним фактором оказалось приближение праздников и подготовка к отпускам.

Экономисты полагают, что российские власти могут принять меры для снижения курса доллара до 50 рублей и даже, возможно, для его фиксации на этом уровне. Однако слишком дорогой рубль невыгоден бюджету. Поэтому такого развития событий, скорее всего, ждать не приходится.

