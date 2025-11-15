Экономика
08:52, 15 ноября 2025Экономика

Названа причина массовой скупки валюты россиянами

Кулаков: Россияне массово скупают валюту из-за снижения ставок
Екатерина Щербакова
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков, рассказал агентству «Прайм», что стало причиной массовой скупки валюты россиянами в октябре 2025 года. Главная причина, по его мнению, снижение ставок по депозиту.

Еще одной причиной у физических лиц, по словам Кулакова, может быть приближение праздников, подготовка к отпускам или оплата очередного семестра обучения детей за рубежом.

«По данным одного месяца нельзя делать вывод о трендах на валютном рынке. Данные Центробанка обобщают как покупку импортеров, так и приобретение валюты физическими лицами», — отмечает Кулаков.

Импортеры же покупают валюту в основном для оплаты заключенных контрактов. Например, по товарам, спрос на которые растет в зависимости от сезона.

В завершение финансист добавил, что курс доллара к рублю остается стабильным, что говорит об устойчивой финансовой системе в стране.

Ранее стало известно, что по итогам сентября 2025 года объем просроченных корпоративных кредитов в иностранной валюте вырос с 77,4 миллиарда рублей до 99,6 миллиарда рублей.

