14:22, 13 ноября 2025Экономика

В России компании перестали погашать валютные кредиты

Центробанк заметил резкий рост просрочки валютных кредитов у компаний в сентябре
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

По итогам сентября объем просроченных корпоративных кредитов в иностранной валюте вырос с 77,4 миллиарда рублей до 99,6 миллиарда рублей, хотя весь год показатель не превышал 85 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет «Коммерсантъ».

Основной рост просрочки — с 8,9 миллиарда до 30,4 миллиарда рублей — зафиксирован у предприятий, ведущих «прочие виды деятельности». На такой бизнес к началу октября приходится около 20 процентов от величины всех корпоративных обязательств в валюте.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич заметил, что доля валютных кредитов неуклонно снижается, поэтому такой резкий рост могли обеспечить несколько достаточно крупных заемщиков.

По мнению директора аудиторско-консалтинговой группы «Юникон» Михаила Курдюкова, сентябрьский показатель был разовым скачком и не перерастет в тренд. Он не исключил, что на ситуацию повлияли длинные выходные в Китае, из-за которых платежи в юанях не успели дойти до компаний, а те, соответственно, не провели выплаты по кредитам.

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин также не видит угрозы дальнейшего роста корпоративной валютной просрочки. При этом управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напомнил, что на ситуацию могут повлиять санкции, введенные Европой и США в октябре.

Ранее сообщалось, что в октябре россияне купили иностранной валюты почти на 160 миллиардов рублей, что на 80 процентов больше, чем в сентябре. Это стало максимумом за последние два года.

