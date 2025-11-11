Спрос россиян на валюту взлетел

«Ъ»: Спрос россиян на валюту в октябре стал рекордным за последние два года

В октябре россияне потратили на покупку иностранной валюты почти 160 миллиардов рублей, что больше на 80 процентов, чем в сентябре, и является максимумом за последние два года. Об этом со ссылкой на материалы Центробанка сообщает «Коммерсантъ».

Одновременно спрос на валюту возрос и у компаний, купивших ее на три триллиона рублей. Вместе с тем выросла и активность на рынке экспортеров, которые распродали в октябре более восьми миллиардов долларов. Объем сделок вырос почти на 70 процентов.

Эксперты расходятся в оценках причины повышенного спроса. Ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева полагает, что закупка валюты связана с самым сильным обострением геополитической ситуации при президенте США Дональде Трампе. Впрочем, она не верит, что тенденция получит развитие, потому что монетарная политика остается жесткой.

Директор аналитического департамента группы компаний «Регион» Валерий Вайсберг, в свою очередь, считает, что всплеск мог быть связан с подготовкой к длинным ноябрьским и новогодним праздникам. Люди пытались пополнить запасы валюты по хорошему курсу перед намечающейся поездкой за рубеж. Он также полагает, что в ноябре продажи вернутся на средний уровень, а вновь подрастут только в декабре.

Ранее сообщалось, что Банк России с 10 ноября по 4 декабря сократит продажу валюты в рамках бюджетного правила с 9,54 миллиарда до 9,04 миллиарда рублей в день.