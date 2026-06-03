Анастасия Волочкова повредила палец на первом выступлении после операции

Балерина Анастасия Волочкова получила травму на первом выступлении после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Артистка сообщила, что сильно нервничала перед репетицией, поскольку не знала, сможет ли танцевать вскоре после хирургического вмешательства. Ранее Волочкова отмечала, что не стала соблюдать рекомендации врачей и потратила на восстановление всего несколько недель вместо трех месяцев.

«Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав. И я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец», — призналась балерина.

В апреле Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.