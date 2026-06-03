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10:57, 3 июня 2026Культура

Волочкова получила травму на первом выступлении после операции

Анастасия Волочкова повредила палец на первом выступлении после операции
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова получила травму на первом выступлении после операции по замене тазобедренного сустава. Об этом она рассказала Пятому каналу.

Артистка сообщила, что сильно нервничала перед репетицией, поскольку не знала, сможет ли танцевать вскоре после хирургического вмешательства. Ранее Волочкова отмечала, что не стала соблюдать рекомендации врачей и потратила на восстановление всего несколько недель вместо трех месяцев.

«Я настолько была в стрессе, потому что я не знала, как выдержит сустав. И я начала разогреваться и об лестницу штанкетную ударила палец», — призналась балерина.

В апреле Волочкова рассказала, что операцию на ноге, которую ей делали в немецкой клинике, оплачивал друг — певец Николай Басков. Исполнитель таким образом поздравил ее с днем рождения, подарив часть суммы, необходимой на лечение. Курс в клинике обошелся балерине в 30 тысяч евро.

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