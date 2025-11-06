В России сократят продажу валюты

Центробанк сократит продажу валюты по бюджетному правилу на полмиллиарда в день

Центробанк с 10 ноября по 4 декабря сократит продажу валюты по бюджетному правилу с 9,54 миллиарда до 9,04 миллиарда рублей в день. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такое решение связано со снижением объема иностранной валюты или золота, который Министерство финансов в этот период передает регулятору продажу в рамках бюджетного правила, с 0,6 миллиарда рублей в сутки до 0,1 миллиарда.

Как ранее отмечали в ЦБ, от валюты на счетах стали избавляться и компании в России. В сентябре средства на счетах юридических лиц в валюте увеличились почти в 1,5 раза, превысив 3,1 триллиона рублей — рекордный с марта 2023 года уровень, однако позже запасы стали сокращать. Эксперты объясняют тенденцию политикой экспортеров, сохранявших валюту в условиях отмены ее обязательной продажи и в расчете на дальнейшее ослабление рубля.