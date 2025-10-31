Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:06, 31 октября 2025Экономика

Компании в России стали избавляться от валюты

ЦБ: В октябре 2025-го бизнес в России стал избавляться от валюты на счетах
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В октябре 2025-го компании в России стали избавляться от валюты на счетах. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщает «Коммерсантъ».

Месяцем ранее средства на счетах юридических лиц в валюте увеличились почти в 1,5 раза, превысив 3,1 триллиона рублей — рекордный с марта 2023 года уровень. Столь резкий прирост в последний раз наблюдался в январе 2022 года. Эксперты объясняют тенденцию политикой экспортеров, сохранявших валюту в условиях отмены ее обязательной продажи, а также в расчете на дальнейшее ослабление рубля.

В сентябре крупнейший экспортно ориентированный бизнес продал валюты на 4,9 миллиарда долларов (минус 21 процент к результатам августа) — это минимум с начала 2023 года. Тем не менее во втором месяце осени начались массовые продажи валюты.

По мнению главы аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, ранее валюта копилась в расчете на сохранение позитивного геополитического фона и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Усиление геополитических рисков мотивирует экспортеров быстро выводить валюту с иностранных счетов, добавила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев заявил, что доля доллара и евро в экспортных расчетах России сократилась до 18 процентов. Около 40 процентов торговли страна ведет сейчас в рублях, примерно 40 процентов общего объема приходится на торговлю в других валютах, Причина состоит в том, что «они, в отличие от доллара, не становятся оружием», пояснил Дмитриев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ отказались сдаваться в окруженном Красноармейске. К этому ради спасения солдат призывал украинский офицер

    На Западе назвали условие приезда Зеленского в Москву

    В Подмосковье жертвами догхантеров стали десятки собак

    ВСУ создали подземный город

    Следствие раскрыло новые преступления пожизненно осужденного Ангарского маньяка

    «Самая сексуальная в мире судья» показала ягодицы в крошечных стрингах

    США выведут часть войск из трех стран Европы

    Раскрыта реакция следователей на массовое ДТП с жертвами в российском городе

    Россиян предупредили о новой схеме обмана с голосованием в конкурсе

    Похожих на пропавших в тайге Усольцевых заметили почти в 1000 километров от места пропажи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости