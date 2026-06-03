Россиянин попал в минимальный процент оправдательных приговоров в стране

В Екатеринбурге суд оправдал защищавшего жену местного жителя Александра Х., которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом «Ленте.ру» рассказали в судах Свердловской области.
Суд признал, что мужчина действовал в состоянии необходимой обороны, защищая жену от соседа с ножом. Нападавшего на женщину осудили за покушение на убийство и причинение вреда здоровью средней тяжести.
В ночь на 31 июля 2024 года Александр пошел встречать супругу и около подъезда заметил пьяного соседа с компанией друзей, которые громко слушали музыку и выпивали. Он попросил сделать музыку потише, однако сосед в ответ достал нож и начал наступление. Мужчина решил не конфликтовать, встретил жену, рассказал о случившемся. Супруги договорились подождать полчаса, а для самообороны екатеринбуржец подобрал металлический прут.
Увидев, что сосед идет прямо на них с ножом в вытянутой руке, Александр спрятал жену за спину и попытался выбить нож прутом, но промахнулся и попал по ноге нападавшего. Сосед выхватил прут, порезал мужчине руку, затем бросился к подъезду, где избил женщину прутом по голове и спине, а потом ударил ножом в живот. Раненая жена опустилась на колени, а сосед замахнулся ножом ей в голову. Тогда Александр подобрал прут и нанес нападавшему несколько хаотичных ударов, от которых тот упал. После этого мужчина прекратил удары и вызвал скорую.
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