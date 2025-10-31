У возможного падения курса доллара до 50 рублей увидели дополнительные причины

Аналитик Мильчакова: Доллар мог бы упасть до 50 рублей не только из-за инфляции

Причиной возможного падения курса доллара до 50 рублей может стать не только высокая инфляция в США при одновременном ее снижении в России, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Ее комментарий по поводу соответствующего заявления советника главы Центробанка РФ Кирилла Тремасова поступил «Ленте.ру».

Согласившись с теоретическим условием ослабления доллара, которое назвали в ЦБ, эксперт подчеркнула, что на курс российской валюты «влияет гораздо больше факторов», назвав в числе дополнительных условий, например, обвал спроса на импорт, как это было в 2022 году, когда курс как раз приближался к данной отметке.

«В настоящее время спрос на валюту в стране невысок, поскольку многие торговые партнеры принимают платежи в денежных единицах дружественных стран», — пишет Мильчакова, отмечая, что в целом власти «в состоянии принять меры для снижения курса доллара до 50 рублей и даже, возможно, для его фиксации на этом уровне», но слишком дорогой рубль невыгоден бюджету, поэтому сценарий вряд ли будет реализован.

В условиях, когда не только члены правительства, но также экспортеры высказывают недовольство нынешним курсом доллара, ориентиром на ближайшее время аналитик считает коридор от 79 до 82 рублей за доллар.