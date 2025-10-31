Советник Набиуллиной назвал условие снижения курса доллара до 50 рублей

Тремасов: Курс доллара может достичь 50 рублей, если в США вырастет инфляция

Курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен, рассказал журналистам советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

«В том случае, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер», — назвал он условия такого развития событий.

Курс доллара в последний раз находился вблизи указанной отметки в первой половине лета 2022 года. Средний курс за месяц тогда составлял 57,18 рубля (в июне), 58,22 рубля (в июле), а в августе — 60,39.

В текущем году российская валюта значительно укрепилась к американской после трехзначных значений конца 2024-го. Официальный курс Банка России составляет на 31 октября 80,5 рубля.

Тот же Тремасов ранее высказался о том, что на рубль стал оказывать значительное влияние процесс импортозамещения. «Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», — отмечал советник Набиуллиной, подчеркивая, что сейчас в России спрос, наоборот, приходит в соответствие с возможностями экономики, что охлаждает потребность в импорте и тем самым поддерживает нацвалюту.