Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 31 октября 2025Экономика

Советник Набиуллиной назвал условие снижения курса доллара до 50 рублей

Тремасов: Курс доллара может достичь 50 рублей, если в США вырастет инфляция
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Курс доллара может достичь 50 рублей в случае, если в Соединенных Штатах резко усилится рост цен, рассказал журналистам советник председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной Кирилл Тремасов, отвечая на соответствующий вопрос. Об этом сообщает ТАСС.

«В том случае, если ФРС США, американский Центробанк, потеряет контроль над инфляцией. Если у нас будет ценовая стабильность, а в США начнется высокая инфляция, которая будет носить устойчивый долгосрочный характер», — назвал он условия такого развития событий.

Курс доллара в последний раз находился вблизи указанной отметки в первой половине лета 2022 года. Средний курс за месяц тогда составлял 57,18 рубля (в июне), 58,22 рубля (в июле), а в августе — 60,39.

В текущем году российская валюта значительно укрепилась к американской после трехзначных значений конца 2024-го. Официальный курс Банка России составляет на 31 октября 80,5 рубля.

Тот же Тремасов ранее высказался о том, что на рубль стал оказывать значительное влияние процесс импортозамещения. «Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», — отмечал советник Набиуллиной, подчеркивая, что сейчас в России спрос, наоборот, приходит в соответствие с возможностями экономики, что охлаждает потребность в импорте и тем самым поддерживает нацвалюту.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию в окруженном Красноармейске одним словом

    В России высказались о позиции Белоруссии в украинском конфликте

    Путин подписал указ о выплатах семьям разработчиков робототехники и РЭБ в ряде регионов

    В Раде рассказали о стратегии офиса Зеленского перед выборами

    Режиссер фильма «Самая обаятельная и привлекательная» Бежанов ушел из жизни

    Названо место жительства брата короля Карла III после лишения титула

    Названы три условия для перехода на зимнюю резину

    Майнеры добывали криптовалюту в здании бывшего российского завода

    P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

    Европа придумала для Китая необычный тариф

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости