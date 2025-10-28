Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

Тремасов: Импортозамещение в России стало важным фактором поддержки рубля

Процесс импортозамещения стал оказывать большое влияние на курс рубля, сокращая спрос на иностранную валюту для закупки импорта. Такое мнение высказал советник председателя Банка России Кирилл Тремасов, которого цитирует Reuters.

По его словам, в России структурно сокращается спрос на те импортные товары, которые «мы начинаем производить сами», и речь идет о долгосрочном изменении, которое снижает спрос на импорт и снижает спрос на валюту.

Говоря о прогнозах об ослаблении рубля, Тремасов отметил, что на курсообразование надо смотреть с точки зрения торгового баланса в свете того, что основным каналом поступления валюты сейчас является экспорт товаров и услуг. «Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», – объяснил советник главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. В ситуации же когда спрос напротив приходит в соответствие с возможностями экономики, чего и добивается сейчас ЦБ, происходит охлаждение спроса на импорт, что поддерживает курс рубля, уточнил он.

На пресс-конференции 24 октября сама Набиуллина говорила, что крепкий рубль связан не только с жесткой денежно-кредитной политикой, но и с действием структурных факторов, таких как ограничения импорта. Также она анонсировала, что российская экономика выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года.