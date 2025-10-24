Экономика
15:43, 24 октября 2025

Набиуллина заявила о выходе российский экономики из перегрева

Набиуллина: Экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года
Вячеслав Агапов

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Российская экономика постепенно выходит из состояния перегрева прошлого года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, ее слова приводит РИА Новости.

По итогам заседания в пятницу, 24 октября, регулятор принял решение снизить ключевую ставку четвертый раз подряд. Смягчение составило 0,5 процентного пункта, до 16,5 процента годовых.

По словам председателя совета директоров Банка России, экономика страны выйдет из состояния перегрева в первой половине 2026 года.

«Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1 процента», — пояснила Набиуллина.

До тех пор аналитиков тревожат в ЦБ инфляционные ожидания населения, которые продолжают оставаться на повышенном уровне. В октябре они составили 12,6 процента. Текущие условия делают более вероятным осторожную денежно-кредитную политику ЦБ.

