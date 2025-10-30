Доллар официально подорожал на рубль

Официальный курс доллара вырос до 80,5 рубля

Банк России поднял официальный курс доллара, установленный на 31 октября, чуть более чем на рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

По сравнению с предыдущим вариантом, американская валюта выросла на 1,03 рубля, до 80,5. Евро также укрепился, прибавив 1,14 рубля, до 93,39.

В то же время, немного снизившись к мировым резервным валютам на утренних торгах, на вечерней сессии рубль вернулся к укреплению. В этом, как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ему помогают геополитические факторы, налоговый период, а также риторика российского Центробанка. «Спрос на доллары в России остается низким из-за невысокого спроса на импорт», — пишет она в комментарии, поступившем «Ленте.ру».

Ранее о том, что на курс рубля стал оказывать значительное влияние процесс импортозамещения, высказался советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. «Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», – отмечал специалист, подчеркивая, что сейчас в России спрос наоборот приходит в соответствие с возможностями экономики, что охлаждает потребность в импорте и тем самым поддерживает нацвалюту.