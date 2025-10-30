Доллар официально подорожал на рубль

Банк России поднял официальный курс доллара, установленный на 31 октября, чуть более чем на рубль. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.
По сравнению с предыдущим вариантом, американская валюта выросла на 1,03 рубля, до 80,5. Евро также укрепился, прибавив 1,14 рубля, до 93,39.
В то же время, немного снизившись к мировым резервным валютам на утренних торгах, на вечерней сессии рубль вернулся к укреплению. В этом, как считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, ему помогают геополитические факторы, налоговый период, а также риторика российского Центробанка. «Спрос на доллары в России остается низким из-за невысокого спроса на импорт», — пишет она в комментарии, поступившем «Ленте.ру».
Ранее о том, что на курс рубля стал оказывать значительное влияние процесс импортозамещения, высказался советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов. «Когда спрос в экономике перегревается, когда спрос в экономике большой, то растет и спрос на импорт, как прилив, поднимающий все лодки», – отмечал специалист, подчеркивая, что сейчас в России спрос наоборот приходит в соответствие с возможностями экономики, что охлаждает потребность в импорте и тем самым поддерживает нацвалюту.