19:42, 20 ноября 2025Экономика

Российский фондовый рынок снизился после роста на фоне геополитических новостей

Индекс Мосбиржи снизился на 0,67 % после двух дней роста
Дмитрий Воронин
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок завершил основную торговую сессию снижением на 0,67 процента, до 2628,31 пункта, последовавшим за двумя днями уверенного роста, связанного с новостями о том, что в администрации президента США Дональда Трампа планируют до конца ноября достичь рамочных договоренностей по поводу урегулирования украинского конфликта.

На максимуме индекс Мосбиржи достигал в четверг 2661,12 пункта, на минимуме падал до 2617,57, свидетельствуют данные торгов. Накануне показатель подскакивал почти на 4 процента.

«Участники торгов сохраняют осторожность в ожидании новостей с геополитической арены», — пишет эксперт «БКС Экспресс» Анастасия Попова, отмечая, что в середине дня после сообщений Reuters о том, что европейские лидеры выступили против нового мирного плана Трампа, оптимизм на рынке «немного снизился».

