17:30, 19 ноября 2025Экономика

Индекс Мосбиржи подскочил на новостях о подготовке мирного соглашения по Украине

Российский фондовый рынок вырос 19 ноября почти на 4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российский фондовый рынок перешел к значительному росту на фоне новостей о готовящемся Россией и США соглашении по урегулированию украинского конфликта. К моменту написания материала индекс Мосбиржи прибавлял 3,3 процента, до 2647,7 пункта, а на максимуме подскакивал почти на 4 процента, до 2669,85.

Как следует из публикации Politico, администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассчитывает достичь рамочных договоренностей до конца текущего месяца. По данным СМИ, состоящий из 28 пунктов план стал результатом трехдневных переговоров спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, которые прошли в Майами в конце октября.

«Вряд ли сейчас рынок, наученный всем предыдущим годом, серьезно закладывается на самые благоприятные геополитические сценарии. Но по крайней мере эта новость поддерживает нормализацию настроений и позволяет рынку вернуться на более адекватные уровни оценки», — прокомментировала текущую динамику главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец.

Накануне, 18 ноября, индекс Мосбиржи также показывал значительный рост на сообщениях о решении Владимира Зеленского отправиться в Турцию для активизации переговоров о завершении боевых действий. Там он должен был встретиться с Уиткоффом, но тот не приехал. Теперь украинскому президенту предстоят переговоры с высокопоставленными американскими военными в Киеве.

