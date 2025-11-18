Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 18 ноября 2025Экономика

Российский фондовый рынок взлетел после решения Зеленского

Индекс Мосбиржи резко вырос после слов Зеленского о скором визите в Турцию
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Решение президента Украины Владимира Зеленского отправиться в Турцию в среду, 19 ноября, для активизации переговоров о завершении боевых действий привело к росту российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи с начала дня поднимался почти на 2,5 процента, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме в начале дня индикатор опускался до 2492 пунктов — самого низкого значения в ноябре, однако затем взлетел до 2574 пунктов.

Любые новости по поводу намечающихся переговоров, связанных с боевыми действиями на Украине, с начала этого года воспринимаются российским рынком как позитивное событие, поскольку инвесторы надеются на частичное ослабление санкций.

К середине ноября ни одно из этих ожиданий не оправдалось. Смягчения геополитического давления не принесла даже встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Напротив, в октябре США ввели жесткие санкции в отношении российской нефти, что привело к падению ее экспортной стоимости до минимума с весны 2023 года.

О поездке в Турцию Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что у Киева есть наработанные решения, которые они готовы предложить партнерам. До этого Стамбул посетил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, анонсировавший активизацию переговоров, а СМИ выяснили, что в Турцию прилетит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о возобновлении переговоров с Украиной

    Самолет выкатился за пределы ВПП в российском аэропорту

    Россиянам рассказали о размере пособия по больничному листу в 2026 году

    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о перезапуске переговоров

    В Кремле заявили о последствиях для Киева после одного события

    Политолог объяснил стремление Киева совершить покушение на Шойгу медийным эффектом

    В Кремле ответили на вопрос о контактах Путина и Уиткоффа

    Кремль отреагировал на «историческое соглашение» Зеленского и Макрона

    В Кремле высказались о работе нового главы Минтранса

    Назван простой способ снизить давление и защитить сердце

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости