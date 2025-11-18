Спецпосланник Трампа обсудит с Зеленским окончание конфликта на Украине

Reuters: Уиткофф прилетит в Турцию для переговоров с Зеленским об Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибудет в Турцию для участия в переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Уиткофф посетит Турцию в среду и примет участие в запланированных там переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским», — передает агентство слова турецкого источника.

Ранее Зеленский сообщил, что отправится в Турцию, где намерен активизировать переговоры об окончании конфликта. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые украинская сторона представит партнерам на встрече.

10 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому кризису «зависли» из-за европейцев, которые продолжают убеждать Киев в том, что он якобы способен одержать победу военным способом. Он отметил, что Москва настаивает на урегулировании вооруженного конфликта дипломатическими средствами.