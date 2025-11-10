Песков назвал причину приостановки переговоров по Украине

Песков: Переговоры по Украине зависли из-за Европы, убеждающей Киев в победе

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине «зависли» из-за европейцев, которые продолжают убеждать Киев в том, что он якобы способен одержать победу военным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Их всячески раззадоривают европейцы, которые считают, что Украина может выиграть войну и обеспечить свои интересы военными средствами. Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что Россия настаивает на урегулировании вооруженного конфликта дипломатическими средствами.

Ранее Песков заявил, что конфликт на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет задач, поставленных в ходе специальной военной операции (СВО). Он также отметил, что позиции для Киева на фронте ухудшаются каждый день.