Представители армии США встретятся с Зеленским

Reuters: Зеленский встретится с представителями армии США

В четверг, 20 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретится с представителями армии США. Об этом сообщает Reuters.

«Владимир Зеленский в четверг встретится в Киеве с двумя высокопоставленными чиновниками армии США», — говорится в публикации.

Агентство уточняет, что украинский лидер может встретиться с американским министром армии Дэном Дрисколлов и начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты отправили на Украину делегацию во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом.