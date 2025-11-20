Мир
17:24, 20 ноября 2025

Европейские страны выступили против нового мирного плана США для Украины

Reuters: Страны ЕС выступили против плана США с уступками Украины
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) выступили против нового мирного плана по урегулированию украинского конфликта, предусматривающего уступки со стороны Киева. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что отказ от территорий и частичное разоружение уже давно воспринимаются союзниками Украины как капитуляция. «Министры иностранных дел Евросоюза, собравшиеся в Брюсселе, не стали подробно комментировать план США, который еще не был обнародован, но дали понять, что не примут требования к Киеву пойти на карательные уступки», — пишет агентство.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что мир на Украине не должен достигаться путем «капитуляции» Киева и не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. По мнению французского министра, украинцы, которые уже более трех лет «героически сопротивляются ничем не сдерживаемой российской агрессии», также не согласны на любые формы капитуляции.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Позднее издание рассказало, что президент США Дональд Трамп в рамках нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева.

