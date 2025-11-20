Мир
Глава МИД Франции выступил против «капитуляции» Украины

Глава МИД Франции Барро назвал неприемлемой капитуляцию Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мир на Украине не должен достигаться путем «капитуляции» Киева и не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне публикации информации о плане США из 28 пунктов, включающем территориальные уступки Украины и отказ от ряда вооружений, передает Le Monde.

«Мы видим, что сегодня именно Россия [президента] Владимира Путина является препятствием на пути к миру. Принцип мира должен начинаться с прекращения огня на линии соприкосновения, что позволит начать переговоры по вопросу территорий и гарантий безопасности», — подчеркнул Барро.

По мнению французского министра, украинцы, которые уже более трех лет «героически сопротивляются ничем не сдерживаемой российской агрессии», также не согласны на любые формы капитуляции.

Ранее европейские союзники США пожаловались, что их не проинформировали о разработанном мирном плане. В Европе обеспокоены территориальными уступками — по их мнению, это является «поощрением» Москвы и создает тревожный прецедент.

19 ноября портал Axios сообщил, что США разрабатывают новый план урегулирования на Украине. Документ содержит 28 пунктов, а ключевую роль в его разработке играет спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

Позднее издание рассказало, что президент США Дональд Трамп в рамках нового плана требует от Украины передать России территории, которые на данный момент не находятся под ее контролем, в обмен на предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и европейских союзников Киева.

Источники агентства Reuters также сообщили, что предложения Соединенных Штатов по урегулированию конфликта включают сокращение численности Вооруженных сил Украины.

