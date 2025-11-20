Telegraph: США хотят отдать РФ Донбасс по схеме «деньги за землю»

В предложенном США мирном плане сказано, что Россия может перечислять Киеву арендную плату за контроль над Донбассом — фактически будет реализована схема «деньги за землю». При этом конституция Украины формально не будет нарушена, пишет The Telegraph со ссылкой на источники, знакомые с условиями потенциальной сделки.

По данным источников издания, Украина «сохранит за собой юридическое право собственности» на Донбасс. В обмен на территорию же Москва, «должна будет выплатить земельный налог» — это будет компенсацией потерь, понесенных Украиной в связи с утратой доступа к своим землям. Сумма аренды не называется.

The Telegraph отмечает, что по украинской Конституции вопрос о передаче территории необходимо выносить на всенародное голосование. В то же время в случае заключения «договора аренды» этот пункт вовсе не обязателен. Издание добавляет, что Вашингтон требует от украинского главы Владимира Зеленского согласиться на американский мирный план.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европу сильно встревожил пункт о территориях

Европейские союзники США жалуются, что их не проинформировали о разработанном мирном плане. По словам источника, план из 28 пунктов потребует от Украины значительных уступок, включая ограничение Вооруженных сил и отказа от крупных территорий.

В Европе обеспокоены территориальными уступками — по их мнению, это является «поощрением» Москвы и создает тревожный прецедент. Волнение вызывает и личность самого спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Издание Politico отмечает, что официальные лица в Европе и на Украине с опаской относятся к его подходу к конфликту. Некоторые считают, что «его склонность работать в одиночку до сих пор была причиной провала мирных усилий», а отказ консультироваться с союзниками порой оставлял пробелы в его осведомленности.

Зеленский высказался по вопросу территорий

Украинский лидер назвал это «самым сложным вопросом». По словам Зеленского, российская сторона, предположительно, хочет получить территории «еще до того, как будет прекращение огня». «Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня. А потом уже говорить обо всем остальном», — сказал он.

При этом ранее политик допускал компромисс по вопросу о бывших территориях Украины. Он не исключил сохранения территорий за Россией, заметив, что это будет необходимым выбором, поскольку вооруженный конфликт не может длиться вечно. Вместе с тем Зеленский заявил, что не отказывается от требования по возвращению Украины к границам 1991 года.

В то же время в Верховной Раде признавали, что украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года. Там отмечали, что Киев ждут «тяжелые компромиссы», но они необходимы.