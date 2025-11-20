Мир
Передачу Донбасса России предложили осуществить по схеме «деньги за землю»

Telegraph: США намерены передать РФ Донбасс по схеме «деньги за землю»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках своего мирного плана по урегулированию конфликта намерена передать России территорию Донбасса по схеме «деньги за землю». Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Суть схемы, по данным британской газеты, состоит в том, что Россия будет выплачивать Киеву арендную плату за контроль над регионом. При этом де-факто территория перейдет под управление Москвы, а де-юре якобы останется в составе Украины.

Ранее издание Politico сообщило, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе опасаются, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

Газета Financial Times писала, что США могут потребовать от Киева отказаться от Донбасса, признать русский язык государственным и предоставить официальный статус местному отделению Русской православной церкви. Кроме того, согласно предложенному плану, США должны будут свернуть военную помощь Вооруженным силам Украины.

