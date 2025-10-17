Бывший СССР
Зеленский высказался по вопросу территорий

Зеленский: Вопрос территорий в украинском конфликте является самым сложным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с журналистами высказался о вопросе территорий после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале офиса президента Украины.

Он назвал это «самым сложным вопросом». По словам Зеленского, российская сторона, предположительно, хочет получить территории «еще до того, как будет прекращения огня». «Мы же говорим о том, что нужно начать с прекращения огня. А потом уже говорить обо всем остальным», — отметил он. В то же время украинский лидер подчеркнул, что готов к переговорам.

Ранее Владимир Зеленский допустил компромисс в теме бывших территорий страны, которые перешли под контроль России. «Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь», — признал он во время выступления перед общинами Черниговской области.

