Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:08, 3 апреля 2025Бывший СССР

«Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс в теме бывших территорий страны, которые перешли под контроль России. Своими мыслями он поделился в рамках выступления перед общинами Черниговской области.

Украинский глава не исключил сохранения территорий за Россией, заметив, что это будет необходимым выбором, так как вооруженный конфликт не может длиться вечно.

Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

При этом политик добавил, что не отказывается от своего требования по возвращению Украины к границам 1991 года.

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Зеленский заявил о возможности полного перемирия в ближайшие недели или месяцы

Полное перемирие между Киевом и Москвой в рамках текущего конфликта может наступить в ближайшие недели или месяцы, предположил Зеленский.

Глава Украины выразил уверенность, что для достижения договоренности о полном прекращении огня придется надавить на Россию. Он добавил, что ситуация на фронте может развиваться по-разному. «Особенно с этой частью завершения войны — горячая фаза, полное прекращение огня», — пояснил политик.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России при этом отмечают полную незаинтересованность Киева в мирном разрешении конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что, несмотря на громкие заявления Зеленского, Украина продолжает нарушать временный мораторий и ежедневно бить по российским объектам энергоинфраструктуры.

Песков подчеркнул, что реальное отношение Киева будет обязательно донесено до Вашингтона.

Материалы по теме:
«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о мирных переговорах по Украине?
«Сделка будет достигнута!» Что Трамп говорил о мирных переговорах по Украине?
29 марта 2025
Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?
Зеленский все время меняет позицию по переговорам о мире с Россией. Как он это объясняет?
Сегодня
Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс
Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс
1 апреля 2025

В ООН раскрыли сценарии контроля за перемирием на Украине

Соблюдение режима прекращения огня между Россией и Украиной должно контролироваться. Для этого есть несколько сценариев, сообщил заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН

Жан-Пьер Лакруазаместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям

Он добавил, что это возможно лишь при обоюдном согласии Москвы и Киева. Также Лакруа уточнил, что механизм проверки соблюдения перемирия нуждается в международном мандате Совета Безопасности ООН.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

    В США обеспокоились российскими «уничтожителями Starlink»

    В российском регионе задержали мужчину за расправу над бизнесменом в 90-х

    В окружении Зеленского рассказали о подготовке к выборам

    Видео с новорожденным кенгуренком показали в российском зоопарке

    В российской школе ученики организовали в туалете ринг и снимали спарринги на видео

    Образ Собчак с юбкой со штаниной оценили в сети словами «чем чуднее, тем моднее»

    Стало известно о скандале между создателями «Белого лотоса»

    Пересильд рассталась с бойфрендом

    Кредитный рейтинг Китая понизили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше