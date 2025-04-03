«Это будет единственный путь». Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

Зеленский допустил компромисс по вопросу о бывших территориях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допустил компромисс в теме бывших территорий страны, которые перешли под контроль России. Своими мыслями он поделился в рамках выступления перед общинами Черниговской области.

Украинский глава не исключил сохранения территорий за Россией, заметив, что это будет необходимым выбором, так как вооруженный конфликт не может длиться вечно.

Я думаю, наверное, что касается некоторых территорий, это будет единственный путь Владимир Зеленский президент Украины

При этом политик добавил, что не отказывается от своего требования по возвращению Украины к границам 1991 года.

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Зеленский заявил о возможности полного перемирия в ближайшие недели или месяцы

Полное перемирие между Киевом и Москвой в рамках текущего конфликта может наступить в ближайшие недели или месяцы, предположил Зеленский.

Глава Украины выразил уверенность, что для достижения договоренности о полном прекращении огня придется надавить на Россию. Он добавил, что ситуация на фронте может развиваться по-разному. «Особенно с этой частью завершения войны — горячая фаза, полное прекращение огня», — пояснил политик.

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В России при этом отмечают полную незаинтересованность Киева в мирном разрешении конфликта. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что, несмотря на громкие заявления Зеленского, Украина продолжает нарушать временный мораторий и ежедневно бить по российским объектам энергоинфраструктуры.

Песков подчеркнул, что реальное отношение Киева будет обязательно донесено до Вашингтона.

В ООН раскрыли сценарии контроля за перемирием на Украине

Соблюдение режима прекращения огня между Россией и Украиной должно контролироваться. Для этого есть несколько сценариев, сообщил заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.

Нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН Жан-Пьер Лакруа заместитель Генерального секретаря ООН по миротворческим операциям

Он добавил, что это возможно лишь при обоюдном согласии Москвы и Киева. Также Лакруа уточнил, что механизм проверки соблюдения перемирия нуждается в международном мандате Совета Безопасности ООН.