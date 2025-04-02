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13:05, 2 апреля 2025Мир

В Кремле заявили о намерении донести до США нежелание Киева идти к миру

Песков: Россия продолжит доносить до США нежелание Киева идти к миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via Reuters

Российская сторона продолжит доносить до США информацию, доказывающую нежелание Киева идти к миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Он продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре», — пояснил представитель Кремля, отметив, что Москва намерена довести реальное положение дел до Вашингтона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам в РФ. По ее словам, в Киеве надеются, что можно продолжать наносить удары по энергообъектам, показывая президенту США Дональду Трампу искаженную картинку происходящего, как это было ранее с предыдущим американским лидером Джо Байденом.

По ее оценке, таким образом президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома, а также не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире.

29 марта Минобороны подтвердило наращивание атак Вооруженных сил Украины на энергообъекты России. Сообщается, что они несколько раз за сутки ударили по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области.

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