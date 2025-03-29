Минобороны заявило о наращивании атак ВСУ на энергообъекты России

Минобороны: ВСУ атаковали гражданские энергообъекты в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаки на российские энергетические объекты, несколько раз за сутки ударив по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны России в официальном Telegram-канале.

«28 марта около 05:30 утра в результате атаки беспилотным летальным аппаратом (БПЛА) по объекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго" и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар — Белый Колодезь. (...) Также в 17:03 в результате удара украинского беспилотника по энергообъекту (...) были обесточены более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе», — передает оборонное ведомство.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ только нарастили атаки по российским энергообъектам, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинские военные якобы «прекратили намеренные удары по энергетике России».

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар с применением снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. В ведомстве пришли к выводу, что слова Зеленского о прекращении намеренных атак по гражданским энергообъектам являются уловкой с целью не допустить обрушения фронта.