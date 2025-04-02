Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:42, 2 апреля 2025Бывший СССР

Захарова рассказала об ударах Киева по энергетическим объектам в России

Захарова: Киев наносит удары по объектам РФ, не учитывая осведомленности Трампа
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам России, но он не учитывает степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Киеве надеются, что можно продолжать наносить удары по энергообъектам, показывая Трампу искаженную картинку происходящего, как это было ранее с предыдущим президентом США Джо Байденом. По ее оценке, таким образом президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома, а также не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире. Она заключила, что киевский режим недооценил ситуацию, а российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.

Ранее Минобороны заявило о наращивании атак Вооруженных сил Украины на энергообъекты России. Сообщается, что они несколько раз за сутки ударили по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области.

    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии заявил, что минимум два мировых лидера тайно общались с Путиным. Кто это мог быть?

    Москалькова раскрыла свежие данные о вывезенных на Украину жителях Курской области

    На Западе заявили об угрозе для НАТО со стороны США

    Врач предупредила о риске деменции из-за приема популярного препарата

    Трое неизвестных напали с ножами на россиянина около рынка

    На Украине решили заменить копейки

    Глава РФС оценил шансы других футболистов побить рекорд Дзюбы по голам за сборную

    Жена телеведущего Диброва показала фигуру в купальнике под душем

    Россияне назвали самую частую причину расставания

    Правила въезда россиян в Таиланд изменятся в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше