Захарова: Киев наносит удары по объектам РФ, не учитывая осведомленности Трампа

Киев продолжает наносить удары по энергетическим объектам России, но он не учитывает степень осведомленности команды президента США Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, в Киеве надеются, что можно продолжать наносить удары по энергообъектам, показывая Трампу искаженную картинку происходящего, как это было ранее с предыдущим президентом США Джо Байденом. По ее оценке, таким образом президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неуважение к президенту США и администрации Белого дома, а также не учитывает степень осведомленности Вашингтона о ситуации в мире. Она заключила, что киевский режим недооценил ситуацию, а российская сторона продолжит информировать мировую общественность, организации и дипломатов о ситуации вокруг энергетических объектов.

Ранее Минобороны заявило о наращивании атак Вооруженных сил Украины на энергообъекты России. Сообщается, что они несколько раз за сутки ударили по электросетям, подстанциям и трансформаторам в Белгородской области.

