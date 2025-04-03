Зеленский рассказал о возможных сроках перемирия

Зеленский: Полное перемирие возможно в ближайшие недели или месяцы

Полное перемирие в конфликте на Украине возможно в ближайшие недели или месяцы. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

По его словам, чтобы дойти до перемирия, нужно давить на Россию. Он добавил, что это возможно сделать в ближайшие недели или месяцы «особенно с этой частью окончания войны».

Ранее Зеленский заявил, что в соглашении о полезных ископаемых с США вопроса НАТО не было и нет. Он добавил, что над новым драфтом соглашения сейчас работают юристы с обеих сторон.

До этого стало известно, что президент Украины встретится с представителями готовых разместить контингенты на территории республики стран. Он отметил, что ранее подобные встречи проходили в формате консультаций, в этот раз обсуждение будет глубоким.