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10:12, 2 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о теме НАТО в соглашении о полезных ископаемых

Зеленский: Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о полезных ископаемых с США вопроса НАТО не было и нет. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопрос НАТО в этом соглашении нет и не было», — сказал он, добавив, что над новым драфтом соглашения сейчас работают юристы с обеих сторон.

Ранее Зеленский рассказал, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны. При этом политик не раскрыл характеристики переданных систем, а также статус их поставки на Украину.

До этого стало известно, что Зеленский встретится с представителями готовых разместить контингенты на Украине стран. Он отметил, что ранее подобные встречи проходили в формате консультаций, в этот раз обсуждение будет глубоким.

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