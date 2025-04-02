Зеленский рассказал о теме НАТО в соглашении о полезных ископаемых

Зеленский: Вопроса НАТО в соглашении о полезных ископаемых нет и не было

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соглашении о полезных ископаемых с США вопроса НАТО не было и нет. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается этого соглашения и вопроса НАТО, вопрос НАТО в этом соглашении нет и не было», — сказал он, добавив, что над новым драфтом соглашения сейчас работают юристы с обеих сторон.

Ранее Зеленский рассказал, что Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны. При этом политик не раскрыл характеристики переданных систем, а также статус их поставки на Украину.

До этого стало известно, что Зеленский встретится с представителями готовых разместить контингенты на Украине стран. Он отметил, что ранее подобные встречи проходили в формате консультаций, в этот раз обсуждение будет глубоким.