Зеленский рассказал о передаче Украине систем ПВО

Зеленский: Литва передала Украине шесть систем ПВО

Литва передала Украине шесть систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Есть новые системы от Литвы — шесть. Очень вам благодарен», — подчеркнул политик в видеообращении.

Зеленский рассказал о получении систем ПВО по итогам встречи с министром иностранных дел Литвы Кяститусом Будрисом. При этом политик не раскрыл характеристики переданных систем, а также статус их поставки на Украину. Также он поблагодарил Вильнюс за военную помощь с 2022 года.

Ранее Зеленский анонсировал встречу представителей «коалиции желающих» по размещению войск на Украине. Он отметил, что до этого подобные встречи проходили в формате консультаций, в этот раз обсуждение будет глубоким.