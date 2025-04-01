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22:27, 1 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский встретится с представителями готовых разместить контингенты на Украине стран

Зеленский обсудит с представителями ряда стран военные контингенты на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 4 марта, встретится с небольшой группой военных представителей ряда стран, готовых разместить контингент на территории республики.

Он отметил, что ранее подобные встречи проходили в формате консультаций, в этот раз обсуждение будет глубоким.

«Мы увидим некоторые разъяснения и некоторые детали. Важно, что она будет базироваться на подготовленных предложениях украинской стороны», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что представители военного командования Великобритании, Франции, Украины в ближайшие дни проведут встречу, которая будет посвящена обеспечению гарантий безопасности для Киева. Об этом агентству Reuters рассказал представитель британского премьер-министра Кира Стармера.

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