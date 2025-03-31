Представители военного руководства Британии, Франции и Украины проведут встречу

Представители военного командования Великобритании, Франции, Украины в ближайшие дни проведут встречу, которая будет посвящена обеспечению гарантий безопасности для Киева. Об этом агентству Reuters рассказал представитель британского премьер-министра Кира Стармера.

Как уточняется, проведение такой встречи 31 марта он обсудил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. Мероприятие должно «проложить дорогу к следующему этапу подробного планирования» шагов, которые члены «коалиции желающих» могут сделать для оказания помощи Украине, добавил он.

«Лидеры обсудили состоявшийся на прошлой неделе визит в Париж, согласившись с наличием реального потенциала для поддержания безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — объяснил представитель Стармера.

Сам Владимир Зеленский ранее заявил, что украинские власти совместно с представителями Великобритании готовят встречу военных представителей «для подготовки контингентов».

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил, что настоящая причина желания лидеров стран Евросоюза разместить своих военных на территории Украины связана с контролем территории.

Также в России раскритиковали планы по размещению военного контингента ЕС для защиты Украины. В Госдуме отметили, что РФ совершенно ни к чему приближение к ее границам войск НАТО.

