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23:35, 31 марта 2025Бывший СССР

Зеленский объявил о подготовке встречи украинских и британских представителей

Зеленский: Киев и Лондон готовят встречу военных представителей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинские власти совместно с представителями Великобритании готовят встречу военных представителей «для подготовки контингентов». Политик провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером, сообщил он в вечернем видеообращении в своем Telegram-канале.

«Поблагодарил (Стармера — "Ленты.ру") за поддержку. Скоординировали наши шаги — совместные шаги, нашу общую дипломатию и работу команд ради приближения мира и обеспечения безопасности», — также уточнил он.

Зеленский отметил, что Украина ценит позицию Британии относительно давления на Россию. Украинский лидер также высказал мнение, что в Москве якобы откровенно издеваются над попытками партнеров продвигать мирную повестку дня. Только давлением это надо прекращать и принуждать Россию к миру, рассказал Владимир Зеленский.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский выполняет в стране поставленные ему задачи в интересах безопасности Европы. Украинский политик для Евросоюза — это начальник заградотряда.

В свою очередь, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что настоящая причина желания лидеров стран Евросоюза разместить своих военных на территории Украины связана с контролем территории.

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