Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:06, 31 марта 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о поставленной Европой задаче Зеленскому

Дубинский: Зеленский выполняет на Украине задачи в интересах безопасности Европы
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет в стране поставленные ему задачи в интересах безопасности Европы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский для них — начальник заградотряда. Главный ТЦКшник (сотрудник территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). Именно поэтому ему позволяют делать то, что в любом другом случае повлекло бы за собой обвинения в военных преступлениях», — подчеркнул политик. По его словам, даже сравнения Зеленского с Адольфом Гитлером являются ошибкой.

Дубинский прокомментировал заявления европейских политиков о вероятности вооруженного конфликта с Россией в срок до 2030 года и обвинил их в превращении Украины в «торпеду против России». Депутат подчеркнул, что вместо поддержки Украины или борьбы за справедливый мир западные политики используют страну «как тормозные колодки» в борьбе с Москвой.

Ранее Дубинский рассказал об ультиматумах со стороны президента США Дональда Трампа Украине. По его словам, лидер США не рассматривает Зеленского как полноправного партнера.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин подписал указ о призыве 160 тысяч россиян на срочную службу. Как им вручат повестки и куда отправят служить?

    Екатерина Варнава напугала фанатов внешностью на видео в халате

    Предсказано будущее Ле Пен после приговора

    Адвокат Ле Пен раскрыл ее реакцию на приговор

    В Госдуме допустили новое повышение пенсионного возраста

    Глава РФС высказался об обсуждении вопроса возвращения России на конгрессе УЕФА

    Группу россиян задержали по подозрению в торговле людьми в Аргентине

    Российский военный месяц уклонялся от службы и получил 2,5 года колонии

    Россиянка выпила 20 таблеток успокоительного перед полетом и едва не лишилась жизни

    Поддельные смартфоны Samsung заполонили рынок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше