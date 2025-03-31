Дубинский: Зеленский выполняет на Украине задачи в интересах безопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выполняет в стране поставленные ему задачи в интересах безопасности Европы. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский для них — начальник заградотряда. Главный ТЦКшник (сотрудник территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине — прим. «Ленты.ру»). Именно поэтому ему позволяют делать то, что в любом другом случае повлекло бы за собой обвинения в военных преступлениях», — подчеркнул политик. По его словам, даже сравнения Зеленского с Адольфом Гитлером являются ошибкой.

Дубинский прокомментировал заявления европейских политиков о вероятности вооруженного конфликта с Россией в срок до 2030 года и обвинил их в превращении Украины в «торпеду против России». Депутат подчеркнул, что вместо поддержки Украины или борьбы за справедливый мир западные политики используют страну «как тормозные колодки» в борьбе с Москвой.

Ранее Дубинский рассказал об ультиматумах со стороны президента США Дональда Трампа Украине. По его словам, лидер США не рассматривает Зеленского как полноправного партнера.