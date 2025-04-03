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12:07, 3 апреля 2025Мир

В ООН озвучили сценарии контроля за перемирием на Украине

Замгенсека ООН Лакруа: Есть несколько сценариев контроля перемирия на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Проверка соблюдения режима прекращения огня на Украине может быть организована ООН или несколькими государствами, но только при согласии обеих сторон конфликта. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа в интервью газете El Pais.

«Нетрудно представить себе прекращение огня. И это открывает несколько сценариев: проверка может осуществляться несколькими государствами или ООН. Конечно, необходимо соглашение между обеими сторонами», — сказал он.

При этом Лакруа подчеркнул, что механизм проверки соблюдения перемирия потребует международного мандата Совета Безопасности ООН.

Ранее постоянный представитель Франции при ООН Жером Бонафон заявил, что Франция, как председатель Совбеза, готова рассматривать любые предложения по урегулированию ситуации на Украине.

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