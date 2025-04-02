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00:22, 2 апреля 2025Мир

Во Франции заявили о готовности к любым идеям по Украине

Постпред Франции в ООН Бонафон заявил о готовности к любым идеям по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Франция в качестве председателя Совета Безопасности ООН будет готова к любым предложениям по Украине. Об этом пообещал французский постпред при организации Жером Бонафон, передает РИА Новости.

«Мы, конечно, будем открыты для любых предложений», — заявил французский дипломат в ходе пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что представители военного командования Великобритании, Франции, Украины в ближайшие дни проведут встречу, которая будет посвящена обеспечению гарантий безопасности для Киева.

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